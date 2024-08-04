Евдокия Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1877 г.р.

Дети

1896 г.р.
1898 г.р.
1903 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маркичева Мария

Отец ребёнка: Маркичев Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Маркичев Алексей

Рождение ребёнка
1896

Сын: Маркичев Василий

Отец ребёнка: Маркичев Алексей

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Маркичева Анастасия

Отец ребёнка: Маркичев Алексей

Рождение ребёнка
1903

Дочь: Маркичева Наталия

Отец ребёнка: Маркичев Алексей

Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Маркичев Алексей

Смерть
Неизвестно

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