Евдокия Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маркичева Мария
Отец ребёнка: Маркичев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Маркичев Алексей
Рождение ребёнка
1896
Сын: Маркичев Василий
Отец ребёнка: Маркичев Алексей
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Маркичева Анастасия
Отец ребёнка: Маркичев Алексей
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Маркичева Наталия
Отец ребёнка: Маркичев Алексей
Рождение ребёнка
1906
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Маркичев Алексей
Смерть
Неизвестно