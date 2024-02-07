Ашихмин Петр Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАшихмин Петр Алексеевич

Ашихмин Петр Алексеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1908

Дата смерти

29.12.1943

Пол

Мужской

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Ашихмин Алексей Павлович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашихмина Анна Петровна

Мать ребёнка: Ашихмина Федора Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ашихмин Егор Петрович

Мать ребёнка: Ашихмина Федора Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашихмина Вера Петровна

Мать ребёнка: Ашихмина Федора Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашихмина Александра Петровна

Мать ребёнка: Ашихмина Федора Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ашихмина Мария Петровна

Мать ребёнка: Ашихмина Федора Леонтьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ашихмина Федора Леонтьевна

Смерть
29.12.1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close