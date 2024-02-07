Ашихмин Петр Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1908
Дата смерти29.12.1943
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Ашихмин Алексей Павлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашихмина Анна Петровна
Мать ребёнка: Ашихмина Федора Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ашихмина Федора Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашихмина Вера Петровна
Мать ребёнка: Ашихмина Федора Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашихмина Александра Петровна
Мать ребёнка: Ашихмина Федора Леонтьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ашихмина Мария Петровна
Мать ребёнка: Ашихмина Федора Леонтьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
29.12.1943