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Казаков Александр Потапьевич

Место рождения

Тумаши, Сокольницкая волость, Невельский уезд

Дата рождения

Около 1891

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891

Отец: Казаков Потапий Савостьянов

Мать: Казакова Агафья Тимофеевна

Тумаши, Сокольницкая волость, Невельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Около 1910

Жена: Казакова (Иванова) Ольга Онуфриевна

Рождение ребёнка
25.04.1911 ст.

Сын: Казаков Николай Александрович

Мать ребёнка: Казакова Агафья Тимофеевна

Тумаши, Сокольницкая волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.12.1912 ст.

Дочь: Казакова Анна Александровна

Мать ребёнка: Казакова Агафья Тимофеевна

Тумаши, Сокольницкая волость, Невельский уезд
Смерть
Неизвестно

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