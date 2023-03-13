Казаков Александр Потапьевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1891
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1891
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Около 1910
Рождение ребёнка
25.04.1911 ст.
Сын: Казаков Николай Александрович
Мать ребёнка: Казакова Агафья Тимофеевна
Рождение ребёнка
06.12.1912 ст.
Дочь: Казакова Анна Александровна
Мать ребёнка: Казакова Агафья Тимофеевна
Смерть
Неизвестно