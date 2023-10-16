(Голованова) Раиса Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Голованова) Раиса Ивановна

Место рождения

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952

Отец: Голованов Иван

Мать: (Курналеева) Наталья Степановна

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Муленьков Вячеслав

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Муленьков Вячеслав

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хрыкин Владимир

Шумерля, город Шумерля, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хрыкин Владимир

Смерть
Неизвестно

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