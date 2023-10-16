(Голованова) Раиса Ивановна
Место рождения
Дата рождения1952
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1952
Отец: Голованов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Муленьков Вячеслав
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Муленьков Вячеслав
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хрыкин Владимир
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хрыкин Владимир
Смерть
Неизвестно