Пошлов Владимир Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пошлов Владимир Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

25.05.2001

Пол

Мужской

Отец

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пошлов Николай Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Место жительства
Неизвестно
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область
Рождение ребёнка
29.12.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
25.05.2001
Новотроицк, город Новотроицк, Оренбургская область

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