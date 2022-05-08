(Прокофьева) Александра Степановна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Павлов Степан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.07.1894
женился в 18 лет
Рождение ребёнка
14.11.1895
Сын: Михайлов Кузьма Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович
Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1900
Сын: Чернов (Михайлов) Илья Михайлович
Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович
Смерть
Неизвестно