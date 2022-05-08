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(Прокофьева) Александра Степановна

Место рождения

Яншихово-Норваши, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Павлов Степан

Мать: не указана

Яншихово-Норваши, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Бракосочетание
06.07.1894

Муж: Иванов Михаил Иванович

женился в 18 лет
Рождение ребёнка
14.11.1895

Сын: Михайлов Кузьма Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович

Янтиково, Янтиковский муниципальный район, Чувашская Республика - Чувашия
Рождение ребёнка
1900

Сын: Чернов (Михайлов) Илья Михайлович

Отец ребёнка: Иванов Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно

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