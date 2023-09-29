Калугина (Димова) Наталья Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина (Димова) Наталья Геннадьевна

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Место рождения

г. Владивосток

Дата рождения

29.12.1966

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1966

Отец: Димов Геннадий Васильевич

Мать: Димова Галина Леонидовна

г. Владивосток
Рождение ребёнка
26.12.2003

Сын: Калугин Матвей Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
14.08.2007

Сын: Калугин Максим Александрович

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
05.01.?

Муж: скрыто настройками приватности

Владивосток, Владивостокский, Приморский край
Бракосочетание
05.01.?

Муж: не указан

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