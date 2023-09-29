Калугина (Димова) Наталья Геннадьевна
Место рожденияг. Владивосток
Дата рождения29.12.1966
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1966
г. Владивосток
Рождение ребёнка
26.12.2003
Сын: Калугин Матвей Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
14.08.2007
Сын: Калугин Максим Александрович
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
05.01.?
Муж: скрыто настройками приватности
Владивосток, Владивостокский, Приморский край