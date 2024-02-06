Близнюк Виктор Григориев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Близнюк Виктор Григориев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Близнюк Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.04.1892

Сын: Близнюк Иван Викторов

Мать ребёнка: Близнюк Марина Стефанова

Рождение ребёнка
02.03.1898

Сын: Близнюк Павел Викторов

Мать ребёнка: Близнюк Марина Стефанова

Рождение ребёнка
06.01.1901

Дочь: Близнюк Татиана Викторова

Мать ребёнка: Близнюк Марина Стефанова

Рождение ребёнка
02.04.1983

Дочь: Близнюк Анастасия Викторова

Мать ребёнка: Близнюк Марина Стефанова

Рождение ребёнка
04.09.1985

Дочь: Близнюк Елисавета Викторова

Мать ребёнка: Близнюк Марина Стефанова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Близнюк Марина Стефанова

Смерть
Неизвестно
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