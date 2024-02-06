Близнюк Виктор Григориев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Близнюк Григорий
Рождение ребёнка
18.04.1892
Мать ребёнка: Близнюк Марина Стефанова
Рождение ребёнка
02.03.1898
Мать ребёнка: Близнюк Марина Стефанова
Рождение ребёнка
06.01.1901
Дочь: Близнюк Татиана Викторова
Мать ребёнка: Близнюк Марина Стефанова
Рождение ребёнка
02.04.1983
Дочь: Близнюк Анастасия Викторова
Мать ребёнка: Близнюк Марина Стефанова
Рождение ребёнка
04.09.1985
Дочь: Близнюк Елисавета Викторова
Мать ребёнка: Близнюк Марина Стефанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Близнюк Марина Стефанова
Смерть
Неизвестно