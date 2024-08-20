Щербакова (Проскурина) Людмила Ивановна
Место рожденияПервомайский
Дата рождения13.01.1963
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1963
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Щербакова) Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Щербаков Александр Александрович
Рождение ребёнка
19.05.1990
Сын: Щербаков Тимофей Александрович
Отец ребёнка: Щербаков Александр Александрович
Рождение ребёнка
24.02.1992
Сын: Щербаков Александр Александрович
Отец ребёнка: Щербаков Александр Александрович