Щербакова (Проскурина) Людмила Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩербакова (Проскурина) Людмила Ивановна

Щербакова (Проскурина) Людмила Ивановна

Место рождения

Первомайский

Дата рождения

13.01.1963

Пол

Женский

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.01.1963

Отец: Киряков Иван Григорьевич

Мать: Кирякова (Проскурина) Таисия Евфимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербаков Александр Александрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Щербакова) Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Щербаков Александр Александрович

Рождение ребёнка
19.05.1990

Сын: Щербаков Тимофей Александрович

Отец ребёнка: Щербаков Александр Александрович

Рождение ребёнка
24.02.1992

Сын: Щербаков Александр Александрович

Отец ребёнка: Щербаков Александр Александрович

Мы используем куки для улучшения работы сайта.