Федякова Афанасия Митрофанова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
06.03.1910
Дочь: Федякова Василиса Яковлева
Отец ребёнка: Федяков Яков Дмитриев
ГАСО ф6 о17 6-8 марта 1910 Родители: деревни Поддубровки крестьянин Иаков Димитриев Федяков и законная жена его Афимисия Митрофанова, оба православные Восприемники: Иакова родная сестра Ольга Приписка... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1910
Дочь: Туголукова Наталья Яковлевна
Отец ребёнка: Федяков Яков Дмитриев
д. Поддубровка
Рождение ребёнка
06.02.1912
Отец ребёнка: Федяков Яков Дмитриев
ГАСО ф6 о17 6-7 февраля 1912г Алексий Родители: Деревни Поддубровки крестьянин Иаков Димитриев Федяков и законная его жена Афанасия Митрофанова, оба православные Восприемники: Сокольского села кресть... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1913
Дочь: Федякова Ольга Яковлева
Отец ребёнка: Федяков Яков Дмитриев
ГАСО ф6 о17 Ольга Родители: Деревни Поддубровой крестьянин Иаков Дмитриев Федяков и законная его жена Афанасия Митрофанова, оба православные Восприемники: родная их дочь девица Мария Приписка: выдано... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1915
Дочь: Федякова Таисья Яковлевна
Отец ребёнка: Федяков Яков Дмитриев
д. Поддубровка, Красноуфимский район
Рождение ребёнка
1937
Дочь: Федякова Галина Яковлевна
Отец ребёнка: Федяков Яков Дмитриев
д. Поддубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Мария Яковлевна
Отец ребёнка: Федяков Яков Дмитриев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Федякова Анастасия Яковлевна
Отец ребёнка: Федяков Яков Дмитриев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно