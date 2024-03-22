Федякова Афанасия Митрофанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федякова Афанасия Митрофанова

Место рождения

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
Рождение ребёнка
06.03.1910

Дочь: Федякова Василиса Яковлева

Отец ребёнка: Федяков Яков Дмитриев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 6-8 марта 1910 Родители: деревни Поддубровки крестьянин Иаков Димитриев Федяков и законная жена его Афимисия Митрофанова, оба православные Восприемники: Иакова родная сестра Ольга Приписка... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1910

Дочь: Туголукова Наталья Яковлевна

Отец ребёнка: Федяков Яков Дмитриев

д. Поддубровка
Рождение ребёнка
06.02.1912

Сын: Федяков Алексей Яковлев

Отец ребёнка: Федяков Яков Дмитриев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 6-7 февраля 1912г Алексий Родители: Деревни Поддубровки крестьянин Иаков Димитриев Федяков и законная его жена Афанасия Митрофанова, оба православные Восприемники: Сокольского села кресть... Показать все
Рождение ребёнка
20.06.1913

Дочь: Федякова Ольга Яковлева

Отец ребёнка: Федяков Яков Дмитриев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО ф6 о17 Ольга Родители: Деревни Поддубровой крестьянин Иаков Дмитриев Федяков и законная его жена Афанасия Митрофанова, оба православные Восприемники: родная их дочь девица Мария Приписка: выдано... Показать все
Рождение ребёнка
01.05.1915

Дочь: Федякова Таисья Яковлевна

Отец ребёнка: Федяков Яков Дмитриев

Красносоколье, Красноуфимский округ, Свердловская область
д. Поддубровка, Красноуфимский район
Рождение ребёнка
1937

Дочь: Федякова Галина Яковлевна

Отец ребёнка: Федяков Яков Дмитриев

д. Поддубровка
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Мария Яковлевна

Отец ребёнка: Федяков Яков Дмитриев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Федякова Анастасия Яковлевна

Отец ребёнка: Федяков Яков Дмитриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федяков Яков Дмитриев

Смерть
Неизвестно
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