Хождеу Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хождеу Савелий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.04.1935

Дата смерти

24.06.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1935

Отец: Хождеу Иван

Мать: Хождеу Анна

Рождение ребёнка
27.08.1959

Дочь: Лаврова Клавдия Саввовна

Мать ребёнка: Хождеу Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
22.03.1962

Дочь: Чугуряну Елена Саввовна

Мать ребёнка: Хождеу Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сакарэ Алёна Саввовна

Мать ребёнка: Хождеу Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хождеу Виктор Саввович

Мать ребёнка: Хождеу Евдокия Васильевна

Смерть
24.06.2011
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