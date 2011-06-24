Хождеу Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.04.1935
Дата смерти24.06.2011
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1935
Отец: Хождеу Иван
Мать: Хождеу Анна
Рождение ребёнка
27.08.1959
Дочь: Лаврова Клавдия Саввовна
Мать ребёнка: Хождеу Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
22.03.1962
Дочь: Чугуряну Елена Саввовна
Мать ребёнка: Хождеу Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сакарэ Алёна Саввовна
Мать ребёнка: Хождеу Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Хождеу Евдокия Васильевна
Смерть
24.06.2011