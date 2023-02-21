Михайленко (Мутницкая) Тамара Владимировна 16091966 — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михайленко (Мутницкая) Тамара Владимировна 16091966

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1966

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1966

Отец: не указан

Мать: Мутницкая Надежда Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайленко Николай Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайленко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гайсина Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Михайленко Николай Васильевич

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