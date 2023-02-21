Михайленко (Мутницкая) Тамара Владимировна 16091966
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1966
ПолЖенский
ОтецНе указан
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1966
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайленко Николай Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гайсина Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Михайленко Николай Васильевич