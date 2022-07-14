Волкова (Пименова) Евгения Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волкова (Пименова) Евгения Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.01.1930

Дата смерти

2015

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1930

Отец: Пименов Василий

Мать: Пименова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Волков Василий Иванович

Отец ребёнка: Волков Иван Ильич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Иван Ильич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волков Иван Ильич

Рождение ребёнка
11.08.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Волков Иван Ильич

Смерть
2015

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