Волкова (Пименова) Евгения Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.01.1930
Дата смерти2015
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.01.1930
Отец: Пименов Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Волков Иван Ильич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Волков Иван Ильич
Рождение ребёнка
11.08.1957
Смерть
2015