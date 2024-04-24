Постников Александр Николаевич
Место рождения
Дата рождения26.02.1893
Дата смерти29.03.1893
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1893
МК 56-3-118 Троицкая церковь г. Кострома; Восприемники: Костромской мещанин Сергей Михайлович Колесов и Костромского уезда ... волости дер. Юрцова крестьянская жена Александра Стефановна ...аберина
Крещение
28.02.1893
МК 56-3-118 Троицкая церковь г. Кострома; Восприемники: Костромской мещанин Сергей Михайлович Колесов и Костромского уезда ... волости дер. Юрцова крестьянская жена Александра Стефановна ...аберина
Смерть
29.03.1893
МК 56-3-118-125об-126 Возраст 1 мес., от слабости
Похороны
31.03.1893
МК 56-3-118-125об-126 На новооткрытом кладбище.