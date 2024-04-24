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Постников Александр Николаевич

Место рождения

Кострома, город Кострома, Костромская область

Дата рождения

26.02.1893

Дата смерти

29.03.1893

Пол

Мужской

Добавил:

КГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1893

Отец: Постников Николай Владимирович

Мать: Постникова Анна Ивановна

Кострома, город Кострома, Костромская область
МК 56-3-118 Троицкая церковь г. Кострома; Восприемники: Костромской мещанин Сергей Михайлович Колесов и Костромского уезда ... волости дер. Юрцова крестьянская жена Александра Стефановна ...аберина
Крещение
28.02.1893
Кострома, город Кострома, Костромская область
МК 56-3-118 Троицкая церковь г. Кострома; Восприемники: Костромской мещанин Сергей Михайлович Колесов и Костромского уезда ... волости дер. Юрцова крестьянская жена Александра Стефановна ...аберина
Смерть
29.03.1893
Кострома, город Кострома, Костромская область
МК 56-3-118-125об-126 Возраст 1 мес., от слабости
Похороны
31.03.1893
Кострома, город Кострома, Костромская область
МК 56-3-118-125об-126 На новооткрытом кладбище.
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