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Тюмбаров Василий Иванович

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Место рождения

Бакирская АССР, г. Бирск

Дата рождения

15.01.1932

Дата смерти

14.01.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ВТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1932

Отец: Тюмбаров Иван Захарович

Мать: Тюмбарова Александра Дмитриевна

Рождение ребёнка
18.12.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тюмбарова (Ворожцова) Антонида Григорьевна

Рождение ребёнка
09.11.1960

Сын: Тюмбаров Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Тюмбарова (Ворожцова) Антонида Григорьевна

Рождение ребёнка
11.02.1963

Сын: Тюмбаров Андрей Васильевич

Мать ребёнка: Тюмбарова (Ворожцова) Антонида Григорьевна

Смерть
14.01.1976

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