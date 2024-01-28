Тюмбаров Василий Иванович
Место рожденияБакирская АССР, г. Бирск
Дата рождения15.01.1932
Дата смерти14.01.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.01.1932
Рождение ребёнка
18.12.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тюмбарова (Ворожцова) Антонида Григорьевна
Рождение ребёнка
09.11.1960
Сын: Тюмбаров Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Тюмбарова (Ворожцова) Антонида Григорьевна
Рождение ребёнка
11.02.1963
Сын: Тюмбаров Андрей Васильевич
Мать ребёнка: Тюмбарова (Ворожцова) Антонида Григорьевна
Смерть
14.01.1976