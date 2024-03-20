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Kupffer (Von Cossart) Leontine

Место рождения

Tellerhof, Livland, Estonia

Дата рождения

27.09.1867

Дата смерти

?.02.1895

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1854 г.р.

Дети

1882 г.р.
1889 г.р.

Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.09.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Tellerhof, Livland, Estonia
Бракосочетание
Около 1879

Муж: Kupffer Ernst Martin

Neu Kusthof, russ. Provinz Livland
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Erika

Отец ребёнка: Kupffer Ernst Martin

Gut Hollershof, of Livland, Estonia
Рождение ребёнка
1889

Дочь: Irmgard

Отец ребёнка: Kupffer Ernst Martin

Gut Hollershof, Denmark
Смерть
?.02.1895
Carlsberg, of Livland, Estonia
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