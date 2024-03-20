Kupffer (Von Cossart) Leontine
Место рожденияTellerhof, Livland, Estonia
Дата рождения27.09.1867
Дата смерти?.02.1895
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
Около 1879
Муж: Kupffer Ernst Martin
Neu Kusthof, russ. Provinz Livland
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Erika
Отец ребёнка: Kupffer Ernst Martin
Gut Hollershof, of Livland, Estonia
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Irmgard
Отец ребёнка: Kupffer Ernst Martin
Gut Hollershof, Denmark
Смерть
?.02.1895
Carlsberg, of Livland, Estonia