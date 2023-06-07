Хамируев Семен Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамируев Семен Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.10.?

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Жена

Дети

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.?

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
13.02.?

Сын: Хамируев Артур Семенович

Мать ребёнка: Хамируева Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Хамируева Юлия Семеновна

Мать ребёнка: Хамируева Галина Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хамируев Никита

Мать ребёнка: Хамируева Галина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хамируева Галина Михайловна

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