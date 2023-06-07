Хамируев Семен Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.10.?
ПолМужской
Отец
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Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.?
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
13.02.?
Мать ребёнка: Хамируева Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Хамируева Юлия Семеновна
Мать ребёнка: Хамируева Галина Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хамируев Никита
Мать ребёнка: Хамируева Галина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно