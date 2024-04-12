Федорова Варвара Кузьминична
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти20.04.1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Бракосочетание
02.02.1862
Рождение ребёнка
01.07.1863
Отец ребёнка: Федоров Вукол Федорович
Рождение ребёнка
Около 1869
Дочь: Захарова Лидия Вуколовна
Отец ребёнка: Федоров Вукол Федорович
Рождение ребёнка
1873
Дочь: Волкова Параскева Вуколовна
Отец ребёнка: Федоров Вукол Федорович
Рождение ребёнка
04.09.1887
Отец ребёнка: Федоров Вукол Федорович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.04.1906
Похороны
22.04.1906