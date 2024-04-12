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Федорова Варвара Кузьминична

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Место рождения

Сергеевская, Кадыйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1844

Дата смерти

20.04.1906

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Сергеевская, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
02.02.1862

Муж: Федоров Вукол Федорович

Рождение ребёнка
01.07.1863

Сын: Федоров Андрей Вуколович

Отец ребёнка: Федоров Вукол Федорович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
Около 1869

Дочь: Захарова Лидия Вуколовна

Отец ребёнка: Федоров Вукол Федорович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
1873

Дочь: Волкова Параскева Вуколовна

Отец ребёнка: Федоров Вукол Федорович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Рождение ребёнка
04.09.1887

Сын: Федоров Иван Вуколович

Отец ребёнка: Федоров Вукол Федорович

Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
20.04.1906
Костиха, Завражная волость, Макарьевский уезд
Похороны
22.04.1906
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