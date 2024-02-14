Цыпленков Алексей Максимович
Место рожденияОренбургская область, совхоз Цвиллинга
Дата рождения28.03.1939
Дата смерти21.08.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1939
Рождение ребёнка
11.04.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
21.08.1984
Причина смерти: Ишемия сердца
Похороны
Неизвестно