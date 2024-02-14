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Цыпленков Алексей Максимович

Место рождения

Оренбургская область, совхоз Цвиллинга

Дата рождения

28.03.1939

Дата смерти

21.08.1984

Пол

Мужской

Отец

1914 г.р.

Мать

1919 г.р.

Дети

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Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
28.03.1939

Отец: Цыпленок Максим Иванович

Мать: Цыпленкова (Новикова) Ольга Никоноровна

Рождение ребёнка
11.04.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.08.1984
Причина смерти: Ишемия сердца
Похороны
Неизвестно

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