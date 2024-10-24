Василий Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Василий Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1760

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1764 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Иван Васильевич

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
Около 1810

Дочь: Дарья Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
20.06.1816

Дочь: Агрипина Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1820

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна

Смерть
Неизвестно

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