Василий Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1760
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1760
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Иван Васильевич
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
Около 1810
Дочь: Дарья Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Рождение ребёнка
20.06.1816
Дочь: Агрипина Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Шахматовское Иваньково, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1820
Дочь: Анна Васильевна
Мать ребёнка: Евдокия Кирилловна
Смерть
Неизвестно