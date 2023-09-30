Соболева Наталья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоболева Наталья

Соболева Наталья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соболев Сергей Игоревич

Рождение ребёнка
20.05.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соболев Сергей Игоревич

Рождение ребёнка
16.02.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соболев Сергей Игоревич

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