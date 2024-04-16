Мулявкина Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мулявкина Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1958 г.р.

Дети

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мулявкин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
16.10.1976

Сын: Мулявкин Виталий Павлович

Отец ребёнка: Мулявкин Павел Николаевич

Рождение ребёнка
05.10.1981

Сын: Мулявкин Алексей Павлович

Отец ребёнка: Мулявкин Павел Николаевич

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