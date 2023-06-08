Чуксанова Людмила Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.08.1917
Дата смерти28.08.1985
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1917
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Смирнов Павел Александрович
Рождение ребёнка
09.01.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мочалкин Владимир Александрович
Смерть
28.08.1985