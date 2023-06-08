Чуксанова Людмила Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чуксанова Людмила Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.08.1917

Дата смерти

28.08.1985

Пол

Женский

Отец

1890 г.р.

Мать

1893 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.08.1917

Отец: Чуксанов Алексей Александрович

Мать: Комкова Пелагея Дмитриевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.12.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Смирнов Павел Александрович

Рождение ребёнка
09.01.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мочалкин Владимир Александрович

Смерть
28.08.1985

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