Мухачев Михаил Ст. (Мишка) Исаков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мухачев Михаил Ст. (Мишка) Исаков

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1630

Дата смерти

После 1678

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630

Отец: Мухачев Исак (Исачко)

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1651

Сын: Мухачев Аввакум (Обакумко) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1654

Сын: Мухачев Исак (Исачко) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1661

Сын: Мухачев Аника (Оничка) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1666

Сын: Мухачев Михаил Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1673

Сын: Мухачев Тимофей (Тимошка) Михайлов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
После 1678

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