Мухачев Михаил Ст. (Мишка) Исаков
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1630
Дата смертиПосле 1678
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1630
Отец: Мухачев Исак (Исачко)
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
черносошный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1651
Сын: Мухачев Аввакум (Обакумко) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1654
Сын: Мухачев Исак (Исачко) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1661
Сын: Мухачев Аника (Оничка) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1666
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1673
Сын: Мухачев Тимофей (Тимошка) Михайлов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
После 1678