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Груздев Анисим Тихонович

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Место рождения

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

1832

Дата смерти

28.01.1895

Пол

Мужской

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: Груздев Тихон

Мать: не указана

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
16.06.1850

Жена: Груздева Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
Около 1851

Дочь: Матрена Анисимовна

Мать ребёнка: Груздева Екатерина Даниловна

Рождение ребёнка
1853

Сын: Груздев Матвей Анисимович

Мать ребёнка: Груздева Екатерина Даниловна

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
23.11.1857

Сын: Груздев Александр Анисимович

Мать ребёнка: Груздева Екатерина Даниловна

Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Смерть
28.01.1895
Малово, Кадыйский муниципальный район, Костромская область
Похороны
30.01.1895
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