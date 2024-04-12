Груздев Анисим Тихонович
Место рождения
Дата рождения1832
Дата смерти28.01.1895
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: Груздев Тихон
Бракосочетание
16.06.1850
Рождение ребёнка
Около 1851
Дочь: Матрена Анисимовна
Мать ребёнка: Груздева Екатерина Даниловна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Груздев Матвей Анисимович
Мать ребёнка: Груздева Екатерина Даниловна
Рождение ребёнка
23.11.1857
Сын: Груздев Александр Анисимович
Мать ребёнка: Груздева Екатерина Даниловна
Смерть
28.01.1895
Похороны
30.01.1895