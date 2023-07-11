Грачева (Аввакумова) Зинаида Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Аввакумов Иван
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Грачев Игорь
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Грачев Игорь
Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
г. Калининград