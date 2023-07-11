Грачева (Аввакумова) Зинаида Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грачева (Аввакумова) Зинаида Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Аввакумов Иван

Мать: Аввакумова Галина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Грачев Игорь

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Грачев Игорь

Место жительства
Неизвестно
Калининград, город Калининград, Калининградская область
г. Калининград
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