Яшанина (Малышева) Татьяна Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.01.1902
Дата смерти25.08.1981
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Горохова (Яшанина) Серафима Ивановна
Отец ребёнка: Яшанин Иван Максимович
Рождение ребёнка
01.02.?
Дочь: Балакина (Яшнина) Нина Ивановна
Отец ребёнка: Яшанин Иван Максимович
Рождение ребёнка
02.08.?
Дочь: Писанова (Яшанина) Мария Ивановна
Отец ребёнка: Яшанин Иван Максимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яшанина Мария Ивановна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.02.1928
Дочь: Шеронова (Яшанина) Лидия Ивановна
Отец ребёнка: Яшанин Иван Максимович
Рождение ребёнка
09.05.1929
Отец ребёнка: Яшанин Иван Максимович
Рождение ребёнка
02.01.1931
Дочь: Жулянова (Яшанина) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Яшанин Иван Максимович
Рождение ребёнка
28.05.1937
Дочь: Яшанина Зинаида Ивановна
Отец ребёнка: Яшанин Иван Максимович
Рождение ребёнка
09.04.1944
Отец ребёнка: Яшанин Иван Максимович
Смерть
25.08.1981