Яшанина (Малышева) Татьяна Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яшанина (Малышева) Татьяна Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.01.1902

Дата смерти

25.08.1981

Пол

Женский

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.01.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Горохова (Яшанина) Серафима Ивановна

Отец ребёнка: Яшанин Иван Максимович

Рождение ребёнка
01.02.?

Дочь: Балакина (Яшнина) Нина Ивановна

Отец ребёнка: Яшанин Иван Максимович

Рождение ребёнка
02.08.?

Дочь: Писанова (Яшанина) Мария Ивановна

Отец ребёнка: Яшанин Иван Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яшанина Мария Ивановна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яшанин Иван Максимович

Рождение ребёнка
25.02.1928

Дочь: Шеронова (Яшанина) Лидия Ивановна

Отец ребёнка: Яшанин Иван Максимович

Рождение ребёнка
09.05.1929

Сын: Яшанин Борис Иванович

Отец ребёнка: Яшанин Иван Максимович

Рождение ребёнка
02.01.1931

Дочь: Жулянова (Яшанина) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Яшанин Иван Максимович

Рождение ребёнка
28.05.1937

Дочь: Яшанина Зинаида Ивановна

Отец ребёнка: Яшанин Иван Максимович

Рождение ребёнка
09.04.1944

Сын: Яшанин Николай Иванович

Отец ребёнка: Яшанин Иван Максимович

Смерть
25.08.1981

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