Калинин Елизар Родионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1770
Дата смерти16.04.1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Анна Елизаровна
Мать ребёнка: Калинина Евдокия Кузьминична?
Рождение ребёнка
Около 1811
Мать ребёнка: Калинина Евдокия Кузьминична?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Васса Елизаровна
Мать ребёнка: Калинина Евдокия Кузьминична?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Каллиник Елизарович
Мать ребёнка: Калинина Евдокия Кузьминична?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калинин Василий Елизарович
Мать ребёнка: Калинина Евдокия Кузьминична?
Смерть
16.04.1850
Причина смерти: Естественная смерть/старость