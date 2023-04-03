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Калинин Елизар Родионович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1770

Дата смерти

16.04.1850

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Анна Елизаровна

Мать ребёнка: Калинина Евдокия Кузьминична?

Рождение ребёнка
Около 1811

Сын: Калинин Петр Елизарович

Мать ребёнка: Калинина Евдокия Кузьминична?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Васса Елизаровна

Мать ребёнка: Калинина Евдокия Кузьминична?

Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Каллиник Елизарович

Мать ребёнка: Калинина Евдокия Кузьминична?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калинин Василий Елизарович

Мать ребёнка: Калинина Евдокия Кузьминична?

Смерть
16.04.1850
Якшино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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