Панова Александра — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова Александра

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1910 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.07.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панов Павел Иванович

Урсала, Урсалинская волость, Бугульминский уезд
Рождение ребёнка
19.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Панов Павел Иванович

Урсала, Урсалинская волость, Бугульминский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Трифонова Александра Павловна

Отец ребёнка: Панов Павел Иванович

Урсала, Урсалинская волость, Бугульминский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Панов Павел Иванович

Урсала, Урсалинская волость, Бугульминский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Короткова Нина Павловна

Отец ребёнка: Панов Павел Иванович

Урсала, Урсалинская волость, Бугульминский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Павел Иванович

Смерть
Неизвестно
Урсала, Урсалинская волость, Бугульминский уезд
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