Панова Александра
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
11.07.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панов Павел Иванович
Рождение ребёнка
19.02.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Панов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Трифонова Александра Павловна
Отец ребёнка: Панов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Панов Павел Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Короткова Нина Павловна
Отец ребёнка: Панов Павел Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Панов Павел Иванович
Смерть
Неизвестно