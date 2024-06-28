Грибков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения17.11.1880 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1880 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.08.1901 ст.
Сын: Грибков Александр Александрович
Мать ребёнка: Грибкова (Колесникова) Елена Васильева
Рождение ребёнка
27.05.1912
Сын: Грибков Петр Александрович
Мать ребёнка: Грибкова (Колесникова) Елена Васильева
Рождение ребёнка
11.10.1914 ст.
Дочь: Грибкова Зинаида Александровна
Мать ребёнка: Грибкова (Колесникова) Елена Васильева
Бракосочетание
01.01.1915 ст.
Смерть
Неизвестно