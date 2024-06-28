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Грибков Александр Иванович

Место рождения

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

17.11.1880 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.11.1880 ст.

Отец: Грибков Иван Алексеевич

Мать: Грибкова (Егорова) Пелагея Алексеевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Грибкова (Колесникова) Елена Васильева

Рождение ребёнка
28.08.1901 ст.

Сын: Грибков Александр Александрович

Мать ребёнка: Грибкова (Колесникова) Елена Васильева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
27.05.1912

Сын: Грибков Петр Александрович

Мать ребёнка: Грибкова (Колесникова) Елена Васильева

Рождение ребёнка
11.10.1914 ст.

Дочь: Грибкова Зинаида Александровна

Мать ребёнка: Грибкова (Колесникова) Елена Васильева

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
01.01.1915 ст.

Жена: Грибкова (Башкирова) Елена Зиновьевна

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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