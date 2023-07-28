Сергеев Евгений Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
30.05.2019
Дочь: Сергеева Вероника Евгеньевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.07.2019
Сын: Сергеев Дмитрий Евгеньевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности