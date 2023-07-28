Сергеев Евгений Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сергеев Евгений Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
30.05.2019

Дочь: Сергеева Вероника Евгеньевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.07.2019

Сын: Сергеев Дмитрий Евгеньевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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