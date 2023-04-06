Комаров (Нехорошин) Трифон Силин сын
Место рожденияНе указано
Дата рождения1757
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1762
Место жительства
1793
Смена фамилии
Между 1793 и 1795
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
Около 1797
Сын: Комаров Олимпий Трифанович
Мать ребёнка: Комарова Офимья Федорова дочь
Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1816
Смерть
Неизвестно