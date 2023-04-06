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Комаров (Нехорошин) Трифон Силин сын

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: Нехорошин Сила Иванов сын

Мать: Нехорошина Федосья Парфенова дочь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Комарова Офимья Федорова дочь

Место жительства
1762
Место жительства
1793
Смена фамилии
Между 1793 и 1795
Место жительства
1795
Рождение ребёнка
Около 1797

Сын: Комаров Олимпий Трифанович

Мать ребёнка: Комарова Офимья Федорова дочь

Оксовица, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Место жительства
1816
Смерть
Неизвестно

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