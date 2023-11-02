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Щепина Светлана Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.12.1962

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1962

Отец: Щепин Владимир Дмитриевич

Мать: Угарина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
03.10.1981

Сын: Бурнашов Максим Андреевич

Отец ребёнка: Бурнашов Андрей Егорович 30.11.1960

Рождение ребёнка
04.05.1987

Дочь: Бурнашова Наталья Андреевна

Отец ребёнка: Бурнашов Андрей Егорович 30.11.1960

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурнашов Андрей Егорович 30.11.1960

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