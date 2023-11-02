Щепина Светлана Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.12.1962
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.12.1962
Отец: Щепин Владимир Дмитриевич
Мать: Угарина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
03.10.1981
Сын: Бурнашов Максим Андреевич
Отец ребёнка: Бурнашов Андрей Егорович 30.11.1960
Рождение ребёнка
04.05.1987
Дочь: Бурнашова Наталья Андреевна
Отец ребёнка: Бурнашов Андрей Егорович 30.11.1960
Бракосочетание
Неизвестно