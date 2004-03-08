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Данилин Иван Петрович

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Место рождения

Марица, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

25.12.1922

Дата смерти

08.03.2004

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1922

Отец: Данилин Пётр Васильевич

Мать: Данилина Мария Исаевна

Марица, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
04.11.1945

Дочь: Кандыбина (Данилина) Валентина Ивановна

Мать ребёнка: Данилина (Тригуб) Елизавета Ивановна

Безымянное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
01.12.1945

Жена: Данилина (Тригуб) Елизавета Ивановна

Рождение ребёнка
25.05.1961

Сын: Данилин Сергей Иванович

Мать ребёнка: Данилина (Тригуб) Елизавета Ивановна

Смерть
08.03.2004
Железногорск, город Железногорск, Курская область

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