Данилин Иван Петрович
Место рождения
Дата рождения25.12.1922
Дата смерти08.03.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1922
Отец: Данилин Пётр Васильевич
Мать: Данилина Мария Исаевна
Рождение ребёнка
04.11.1945
Дочь: Кандыбина (Данилина) Валентина Ивановна
Мать ребёнка: Данилина (Тригуб) Елизавета Ивановна
Безымянное, Энгельсский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
01.12.1945
Рождение ребёнка
25.05.1961
Мать ребёнка: Данилина (Тригуб) Елизавета Ивановна
Смерть
08.03.2004
Железногорск, город Железногорск, Курская область