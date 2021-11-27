Шевяков Михаил Иванович
Место рожденияДрезна
Дата рождения20.11.1948
Дата смерти27.11.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1948
Дрезна
Рождение ребёнка
1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Дрезна
Рождение ребёнка
1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
27.11.2021
Дрезна