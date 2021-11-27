Шевяков Михаил Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шевяков Михаил Иванович

Место рождения

Дрезна

Дата рождения

20.11.1948

Дата смерти

27.11.2021

Пол

Мужской

Отец

1906 г.р.

Мать

1910 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1948

Отец: Шевяков Иван Андреевич

Мать: Шевякова Екатерина Ивановна

Дрезна
Рождение ребёнка
1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Дрезна
Рождение ребёнка
1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
27.11.2021
Дрезна
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