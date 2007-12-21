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Хованский Игорь Львович

Место рождения

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

Дата рождения

14.04.1949

Дата смерти

21.12.2007

Пол

Мужской

Отец

1915 г.р.

Мать

1919 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1949

Отец: Хованский Лев Васильевич

Мать: Боброва Мария Андреевна

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
21.12.2007
Йошкар-Ола, город Йошкар-Ола, Республика Марий Эл

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