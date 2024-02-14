Морген Александр Леонтьевич (Лейбович)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.01.1921
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
31.12.1898
Сын: Морген Алексей Александрович
Мать ребёнка: Морген (Энк-Рогульская) Фейга (Федосья) Исаевна
Рождение ребёнка
Между 1899 и 1901
Сын: Морген Матвей
Мать ребёнка: Морген (Энк-Рогульская) Фейга (Федосья) Исаевна
Рождение ребёнка
26.09.1903
Дочь: Морген (Морген) Ганна Александровна
Мать ребёнка: Морген (Энк-Рогульская) Фейга (Федосья) Исаевна
Рождение ребёнка
04.10.1907
Дочь: Дидрих (Морген) Ита Александровна
Мать ребёнка: Морген (Энк-Рогульская) Фейга (Федосья) Исаевна
Смерть
15.01.1921