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Морген Александр Леонтьевич (Лейбович)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

15.01.1921

Пол

Мужской

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Морген Леонтий (Лейба) Ааронович

Мать: Морген (Зельманович) Ольга (Лея) Григорьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Морген (Энк-Рогульская) Фейга (Федосья) Исаевна

Рождение ребёнка
31.12.1898

Сын: Морген Алексей Александрович

Мать ребёнка: Морген (Энк-Рогульская) Фейга (Федосья) Исаевна

Рождение ребёнка
Между 1899 и 1901

Сын: Морген Матвей

Мать ребёнка: Морген (Энк-Рогульская) Фейга (Федосья) Исаевна

Рождение ребёнка
26.09.1903

Дочь: Морген (Морген) Ганна Александровна

Мать ребёнка: Морген (Энк-Рогульская) Фейга (Федосья) Исаевна

Рождение ребёнка
04.10.1907

Дочь: Дидрих (Морген) Ита Александровна

Мать ребёнка: Морген (Энк-Рогульская) Фейга (Федосья) Исаевна

Смерть
15.01.1921

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