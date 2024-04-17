Громова Минодора Аристарховна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Громов Аристарх Макарович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
1903
Муж: Иван Васильевич
Рождение ребёнка
04.09.1912
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно