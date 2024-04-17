Громова Минодора Аристарховна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Громова Минодора Аристарховна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Громов Аристарх Макарович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
1903

Муж: Иван Васильевич

Рождение ребёнка
04.09.1912

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно

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