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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин ?Юрий Семенович?

Отец ребёнка: Чуркин Семён Гаврилович

Уфа, город Уфа, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чуркин Семён Гаврилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чуркин ?Василий Семенович?

Отец ребёнка: Чуркин Семён Гаврилович

Смерть
Неизвестно

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