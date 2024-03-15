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Хоробрых Иван Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кукликова (Хоробрых) Евфросинья Ивановна

Мать ребёнка: Хоробрых Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Хоробрых Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Хоробрых Анна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хоробрых Анна

Рождение ребёнка
31.10.1918

Сын: Хоробрых Яков Иванович

Мать ребёнка: Хоробрых Анна

Смерть
Неизвестно

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