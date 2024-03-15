Хоробрых Иван Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кукликова (Хоробрых) Евфросинья Ивановна
Мать ребёнка: Хоробрых Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Хоробрых Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Хоробрых Анна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хоробрых Анна
Рождение ребёнка
31.10.1918
Мать ребёнка: Хоробрых Анна
Смерть
Неизвестно