Бондарев Иван Евфимович Младший
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1873
Отец: Бондарев Евфим Евфимович
Мать: Бондарева Елена Иванова
Рождение ребёнка
20.03.1898
Мать ребёнка: Бондарева (Кривошеева) Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
21.10.1900
Дочь: (Бондарева) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Бондарева (Кривошеева) Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
21.06.1903
Мать ребёнка: Бондарева (Кривошеева) Варвара Яковлевна
Рождение ребёнка
19.03.1911
Мать ребёнка: Бондарева (Кривошеева) Варвара Яковлевна
Смерть
Неизвестно