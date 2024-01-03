Бондарев Иван Евфимович Младший — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондарев Иван Евфимович Младший

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1873

Отец: Бондарев Евфим Евфимович

Мать: Бондарева Елена Иванова

Рождение ребёнка
20.03.1898

Сын: Бондарев Сергей Иванович

Мать ребёнка: Бондарева (Кривошеева) Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
21.10.1900

Дочь: (Бондарева) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Бондарева (Кривошеева) Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
21.06.1903

Сын: Бондарев Иван Иванович

Мать ребёнка: Бондарева (Кривошеева) Варвара Яковлевна

Рождение ребёнка
19.03.1911

Сын: Бондарев Иван Иванович

Мать ребёнка: Бондарева (Кривошеева) Варвара Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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