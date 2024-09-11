Садретдинова (Закирова) Гульзифа Носратовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садретдинова (Закирова) Гульзифа Носратовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1935 г.р.
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Добавил:

ГЗ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.11.1935

Дочь: Шамратова (Садретдинова) Равида Сахипзадиновна

Отец ребёнка: Садретдинов Сахипзада Садретдинович

Рождение ребёнка
26.11.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садретдинов Сахипзада Садретдинович

Рождение ребёнка
07.11.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Садретдинов Сахипзада Садретдинович

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