Садретдинова (Закирова) Гульзифа Носратовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.11.1935
Дочь: Шамратова (Садретдинова) Равида Сахипзадиновна
Отец ребёнка: Садретдинов Сахипзада Садретдинович
Рождение ребёнка
26.11.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садретдинов Сахипзада Садретдинович
Рождение ребёнка
07.11.1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Садретдинов Сахипзада Садретдинович