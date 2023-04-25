Шеронина Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шеронина Ксения Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1979

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шеронин Василий

Рождение ребёнка
24.11.1926

Сын: Шеронин Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Шеронин Василий

Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.10.1928

Сын: Шеронин Юрий Васильевич

Отец ребёнка: Шеронин Василий

Смерть
1979

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