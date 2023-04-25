Шеронина Ксения Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1979
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Шеронин Василий
Рождение ребёнка
24.11.1926
Сын: Шеронин Анатолий Васильевич
Отец ребёнка: Шеронин Василий
Урень, Уренский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
14.10.1928
Отец ребёнка: Шеронин Василий
Смерть
1979