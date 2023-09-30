(Лях) Татьяна Куприяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Лях) Татьяна Куприяновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Пол

Женский

Добавил:

ОП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Дочь: (Башева) Ефросиния Яковлевна

Отец ребёнка: Башев Яков Федорович

Рождение ребёнка
1908

Сын: Башев Филипп Яковлевич

Отец ребёнка: Башев Яков Федорович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Башева) Аграфена Яковлевна

Отец ребёнка: Башев Яков Федорович

Рождение ребёнка
1913

Дочь: (Башева) Ефросинья Яковлевна

Отец ребёнка: Башев Яков Федорович

Рождение ребёнка
1916

Дочь: (Башева) Вера Яковлевна

Отец ребёнка: Башев Яков Федорович

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