(Лях) Татьяна Куприяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1906
Дочь: (Башева) Ефросиния Яковлевна
Отец ребёнка: Башев Яков Федорович
Рождение ребёнка
1908
Отец ребёнка: Башев Яков Федорович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Башева) Аграфена Яковлевна
Отец ребёнка: Башев Яков Федорович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: (Башева) Ефросинья Яковлевна
Отец ребёнка: Башев Яков Федорович
Рождение ребёнка
1916
Дочь: (Башева) Вера Яковлевна
Отец ребёнка: Башев Яков Федорович