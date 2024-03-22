Кулик (Шкуркина) Оксана Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кулик (Шкуркина) Оксана Валерьевна

Место рождения

Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область

Дата рождения

05.04.1980

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1980 по 2005 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
2002 г.р.

Добавил:

сб
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1980

Отец: не указан

Мать: не указана

Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
30.04.1999

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кулик Владимир Александрович

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Рождение ребёнка
02.03.2002

Дочь: Кулик Анна Владимировна

Отец ребёнка: Кулик Владимир Александрович

Батайск, город Батайск, Ростовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кулик Владимир Александрович

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