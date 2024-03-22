Кулик (Шкуркина) Оксана Валерьевна
Место рождения
Дата рождения05.04.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1980
Рождение ребёнка
30.04.1999
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кулик Владимир Александрович
Рождение ребёнка
02.03.2002
Дочь: Кулик Анна Владимировна
Отец ребёнка: Кулик Владимир Александрович
Бракосочетание
Неизвестно