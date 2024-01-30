Устинова Евдакия Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Устинова Евдакия Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Красногвардейское (Медвежье)
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Ручкина Нина Дмитриевна

Отец ребёнка: Ручкин Дмитрий Григорьевич

с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.10.1928

Сын: Ручкин Петр Дмитриевич

Отец ребёнка: Ручкин Дмитрий Григорьевич

с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Рождение ребёнка
1932

Сын: Ручкин Николай Дмитриевич

Отец ребёнка: Ручкин Дмитрий Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ручкин Дмитрий Григорьевич

Смерть
Неизвестно
с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
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