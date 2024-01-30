Устинова Евдакия Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Ручкина Нина Дмитриевна
Отец ребёнка: Ручкин Дмитрий Григорьевич
с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.10.1928
Отец ребёнка: Ручкин Дмитрий Григорьевич
с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край
Рождение ребёнка
1932
Сын: Ручкин Николай Дмитриевич
Отец ребёнка: Ручкин Дмитрий Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
с.Новомихайловское,Красногвардейский р-он,Ставропольский край