Михаличев Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаличев Михаил Егорович

Место рождения

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

13.10.1921

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1921

Отец: Михаличев Егор

Мать: не указана

Волхов, Волховский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
04.03.1947

Дочь: Неверова Раиса Михайловна

Мать ребёнка: Михаличева Екатерина Николаевна

Рождение ребёнка
28.09.1949

Дочь: Михаличева Валентина Михайловна

Мать ребёнка: Михаличева Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михаличева Екатерина Николаевна

Смерть
Неизвестно
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