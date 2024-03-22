Михаличев Михаил Егорович
Место рождения
Дата рождения13.10.1921
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1921
Отец: Михаличев Егор
Рождение ребёнка
04.03.1947
Дочь: Неверова Раиса Михайловна
Мать ребёнка: Михаличева Екатерина Николаевна
Рождение ребёнка
28.09.1949
Дочь: Михаличева Валентина Михайловна
Мать ребёнка: Михаличева Екатерина Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно