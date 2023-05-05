Филатов Лазарь Моисеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Филатова Мария Лазаревна
Мать ребёнка: Филатова Соломония Филипповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
1912 ст.
Мещанин Севского уезда Орловской губернии.
Рождение ребёнка
29.02.1912 ст.
Сын: Филатов Дмитрий Лазаревич
Мать ребёнка: Филатова Соломония Филипповна
Смерть
Неизвестно