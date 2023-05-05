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Филатов Лазарь Моисеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Филатова Мария Лазаревна

Мать ребёнка: Филатова Соломония Филипповна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филатова Соломония Филипповна

Место жительства
1912 ст.
Мещанин Севского уезда Орловской губернии.
Рождение ребёнка
29.02.1912 ст.

Сын: Филатов Дмитрий Лазаревич

Мать ребёнка: Филатова Соломония Филипповна

Смерть
Неизвестно

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