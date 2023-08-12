Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ябатыров Сташка
Мать: Сташкина Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Андрей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Светлана
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Геннадий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сергей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Виктор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1963
Дочь: Зинаида
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно