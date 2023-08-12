Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ябатыров Сташка

Мать: Сташкина Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Андрей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Светлана

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Геннадий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сергей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Виктор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1963

Дочь: Зинаида

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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