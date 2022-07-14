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Ретукин Федор Панфилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ретукин Андрей Федорович

Мать ребёнка: Ретукина ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ретукина ?

Рождение ребёнка
02.02.1824

Дочь: (Ретукина) Анна Федоровна

Мать ребёнка: Ретукина ?

Рождение ребёнка
20.03.1825

Сын: Ретукин Егор Федорович

Мать ребёнка: Ретукина ?

Смерть
Неизвестно

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