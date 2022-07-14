Ретукин Федор Панфилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Ретукина ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ретукина ?
Рождение ребёнка
02.02.1824
Дочь: (Ретукина) Анна Федоровна
Мать ребёнка: Ретукина ?
Рождение ребёнка
20.03.1825
Мать ребёнка: Ретукина ?
Смерть
Неизвестно